شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الارتفاع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مع تزايد آمال حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، خاصة بعد الإعلان عن جولة جديدة من المحادثات تعقد فى واشنطن مطلع الشهر المقبل ،يأتي هذا قبيل صدور التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.62$ للبرميل ،من مستوى الافتتاح عند 55.89$، وسجل أدنى مستوي عند 55.76$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 61.14$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 60.52$ ، وسجل أعلى مستوي عند 60.26$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأربعاء مرتفعا بنسبة 3.9% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.8% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ،وبأكبر مكسب يومي منذ 13 آب / أغسطس الماضي ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع.

قال المتحدث باسم مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هو" وافق على إجراء محادثات تجارية على المستوي الوزاري فى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة ،وذلك بعد مكالمة هاتفية مع وزير الخزانة الأمريكي "ستفين منوشين" والممثل التجاري "روبرت لايتايزر".

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وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن المحادثات ستعقد فى واشنطن مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل ،بعد اتصالات مكثفة مع المسؤولين الأمريكيين ،واتفق الجانبان على العمل سويا مع اتخاذ إجراءات عملية لتهيئة ظروف جيدة للمفاوضات.

من ناحية أخرى ،أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بأكثر من 0.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 30 آب/أغسطس، فى أول زيادة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.5 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.4 مليون برميل ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج فقد زاد الأسبوع السابق بمقدار 200ألف برميل يوميا ،فى أول زيادة خلال ثلاثة أسابيع ، ليرتفع الإجمالي إلى مستوي جديد عند 12.5 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.