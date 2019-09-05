شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط لأدنى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، مع استمرار عمليات البيع المفتوحة للعملة الأمريكية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن وظائف القطاع الخاص فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس ،وبيانات أخرى عن قطاع الخدمات خلال نفس الشهر.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.3 % إلى مستوى 98.14 نقطة الأدنى فى أسبوع ، و مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.40 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.54 نقطة.

فقد المؤشر يوم الأربعاء نسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 23 آب/أغسطس الماضي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 28 شهرا عند 99.37 نقطة.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،انخفضت العملة الأمريكية بعد بيانات ضعيفة أظهرت انكماش قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس للمرة الأولى فى ثلاث سنوات ،والتي جددت مخاوف ركود أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

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والاقتصاد الأكبر فى العالم يخوض حربا تجارية شراسة مع الصين ،والتي بدأت تؤثر سلبا على الأنشطة الصناعية والخدمية فى البلاد ،وقلصت أرباح واستثمارات الشركات.

ومع توالي البيانات الضعيفة ،من المؤكد أن يقوم صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي بإجراء تخفيضات أخرى فى معدلات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام والعام المقبل.

ينتظر المستثمرين عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ،عن الوظائف الجديدة فى القطاع الخاص خلال آب/أغسطس ،وعن أداء قطاع الخدمات خلال نفس الشهر،ضعف البيانات سوف توسع من خسائر العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

تصدر بحلول الساعة 12:15 جرينتش وظائف القطاع الخاص المتوقع 148 ألف خلال آب/أغسطس من 156 ألف فى تموز/يوليو.

وتصدر بحلول الساعة 14:00 جرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المتوقع مستوي 54.0 نقطة فى آب/أغسطس من 53.7 نقطة فى تموز/يوليو.