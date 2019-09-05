شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع بأكثر من 2% بفعل عمليات بيع لجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة بأكثر من2% بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، مع نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بصدد تكبد أول خسارة خلال خمسة أيام ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة بالأسواق وتباطؤ طلب الملاذات الآمنة.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 2.1% إلى مستوي 19.10$ ، من مستوي الافتتاح عند 19.51$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 19.57$

أنهي المعدن الأبيض "الفضة" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.7% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،مسجلا أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 19.64$ للأوقية.

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والفضة ضمن سوق صاعد قوي، بفضل الطلب الواسع من قبل مستثمري التجزئة، خاصة بعد الانتباه مؤخرا بأن أسعار الفضة تبعد كثيرا عن قيمتها الحقيقية بالمقارنة مع أسعار الذهب.

حيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث خلال الفترة الأخيرة ،بالرغم من تسجيل الذهب مستويات قياسية جديدة خلال أكثر من ست سنوات.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،يضغط على أسعار الفضة فى الوقت الحالي ،تباطؤ الطلب على أصول الملاذات الآمنة ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة بالأسواق المالية ، عقب التطورات الإيجابية للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وانحسار التوترات فى المملكة المتحدة ، وقرب تحقيق انفراجة سياسية فى هونغ كونغ.