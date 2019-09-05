شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبلغ ذروة 5 أسابيع تفاؤلا بالمحادثات التجارية وتراجع المخاوف السياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، مع تحسن المعنويات فى معظم أسواق المال العالمية ، تفاؤلا بنجاح المحادثات التجارية المقرر عقدها أوائل الشهر المقبل بين الولايات المتحدة والصين ،بالتزامن مع تراجع المخاوف حيال تفاقم الأزمة السياسية فى المملكة المتحدة.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.7% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ الأول من آب/أغسطس الماضي ،وحقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.9% ، مع انحسار التوترات السياسية فى المملكة المتحدة وهونغ كونغ.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس أن المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين عقدوا مكالمة هاتفية فى الصباح ،واتفقوا خلالها على الاجتماع أوائل تشرين الأول/أكتوبر المقبل فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد المتحدث باسم الممثل التجاري للولايات المتحدة تلك المكالمة الهاتفية خلال تصريحات لتلفيزيون CNBC لكنه لم يؤكد موعد الاجتماع.

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وافق رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" صباح اليوم الخميس على عدم عرقلة نص تشريعي يطالب بتأجيل جديد لموعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وكان البرلمان البريطاني قد أقر يوم الأربعاء مشروع قانون لمنع انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون اتفاق فى 31 تشرين الأول/أكتوبر ،ورفض طلب الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة فى 15 من الشهر المقبل.

فى أوروبا صعد مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.8% ، وفى فرنسا ارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.9% متصدرا قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنحو 0.8 %.

وفى لندن تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.6% ،على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا ، بفعل الصعود الواسع للجنيه الإسترليني مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.1% ،مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أسابيع قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.1% ، فى رابع مكسب خلال الخمس جلسات الأخيرة.