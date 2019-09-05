شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلي عن ذروة ست سنوات بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتتخلي عن أعلى مستوى فى أكثر من ست سنوات المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بصدد تكبد أول خسارة خلال أربعة أيام ،ويضغط على الأسعار أيضا تباطؤ الطلب على الأصول الآمنة بعد أخبار إيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.9% إلى 1,538.20$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,551.90$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,553.00$.

حقق المعدن الثمين "الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى 1,557.01$ للأونصة الأعلى منذ نيسان/أبريل 2013 ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،يضغط على أسعار الذهب فى الوقت الحالي ،تباطؤ الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة ، بعد الأخبار الإيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، والتي تمهد الطريق لاتفاق تجاري محتمل بين أكبر اقتصادين فى العالم.

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أعلنت وزارة التجارية الصينية أن نائب مجلس الدولة الصيني "ليو هو" وافق على استئناف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة ،وذلك بعد مكالمة هاتفية مع الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتايزر" ووزير الخزانة "ستفين منوشين".

المقرر عقد الجولة الجديدة من المحادثات التجارية فى العاصمة الأمريكية "واشنطن" أوائل تشرين الأول / أكتوبر المقبل ،واتفق الجانبان على العمل سويا مع اتخاذ إجراءات عملية لتهيئة ظروف جيدة للمفاوضات.

وهناك أيضا انحسار المخاوف حيال الأزمة السياسية فى المملكة المتحدة ، بعدما أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون بتأجيل "بريكست" لمدة ثلاثة أشهر فى حال لم تتوصل حكومة "بوريس جونسون" لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل الموعد المقرر للانفصال فى 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ارتفعت بالأمس بمقدار 5.86 طن متري ،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 895.9 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.