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شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع قرب أعلى مستوى فى أسبوعين فى ظل نسبة هيمنة قياسية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، لتقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع توقعات امتداد الصعود لتخطي مستويات 11,000$ ،فى ظل نسبة هيمنة قياسية للعملة الرائدة على تعاملات سوق التشفير.
فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 78$ بما يعادل نسبة 0.8% إلى 10,664$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,586$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 10,507$.
فقدت أسعار أكبر عملة رقمية فى العالم"البتكوين" يوم الأربعاء نسبة 0.5% ، فى أول خسارة خلال ستة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 10,834$ لكل وحدة بتكوين.
ارتفعت نسبة هيمنة "البتكوين" على تعاملات السوق الرقمية يوم الخميس إلى 70.8% ، والذي يعد أعلى مستوى منذ آذار/مارس 2017 ، لتواصل العملة الرائدة تسجيل مستويات قياسية فى السيطرة على السوق خلال عامين ونصف ، الأمر الذي يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين فى إمكانيات العملة المشفرة.
من ناحية أخرى يخطط مديرا الأصول فى "فان إيك" و "سوليد إكس" تقديم نسخة محدودة من صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETFs للمشترين المؤسسين المؤهلين .
قد تتاح للجهات المؤسسة الفاعلة الفرصة لشراء الأسهم اعتبارا من اليوم 5 أيلول/سبتمبر ، فى تطور إيجابي مهم لأن الطلب القوي من الجهات المؤسسية قد يساعد فى إسراع الجهات التنظيمية الأمريكية فى الموافقة على إدراج وتداول صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة لمستثمري التجزئة.
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