شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل مكاسبه بعد إقرار قانون يمنع حدوث "بريكست" دون اتفاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي ،وذلك بعدما أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون يمنع انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ،ورفض البرلمان أيضا طلبا من رئيس الوزراء "بوريس جونسون" إجراء انتخابات مبكرة منتصف الشهر المقبل.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.2277$ الأعلى فى أسبوع ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2251$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2210$.

حقق الجنيه الإسترليني بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.4% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 13 آذار/مارس الماضي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاث سنوات عند 1.1958$ ،مع انحسار مخاوف مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

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أقر مجلس العموم البريطاني مساء الأربعاء مشروع قانون يطلب تأجيل موعد "بريكست" فى ضربة مريرة أخرى لرئيس الوزراء بوريس جونسون لمنع خروج البلاد بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي فى 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وجاءت نسبة التصويت بأغلبية 327 صوتا مقابل 299 صوتا ،كما رفض البرلمان البريطاني أيضا التصويت على مذكرة تدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة فى 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل ، بعد فشل بوريس جونسون فى الحصول على موافقة العدد الكافي من النواب.

وبعد ضغط البرلمان وافق رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" صباح اليوم الخميس على عدم عرقلة نص تشريعي يطالب بتأجيل جديد لموعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وعليه سوف يتقدم جونسون بمذكرة عاجلة للاتحاد الأوروبي يطلب تأجيل تنفيذ "بريكست" لمدة ثلاثة أشهر إلى 31 كانون الثاني/يناير المقبل ، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينظم عملية الانفصال بين لندن وبروكسيل فى الموعد المحدد سابقا.