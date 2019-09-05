شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في قرابة ثلاثة أعوام أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأدنى له منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي أعقاب إعلان الصين عن كونها ستخوض جولة جديدة من محادثات تجارية مع الولايات المتحدة بحلول الشهر المقبل في واشنطون.

في تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.16% إلى مستويات 106.56 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.39، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.75، بينما حقق الأدنى له عند 106.33.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 148 ألف وظيفة مضافة مقابل 156 ألف وظيفة مضافة في تموز/يوليو الماضي، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر آب/أغسطس.

Advertisements

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن تظهر قراءة مؤشر الإنتاجية تباطؤ النمو إلى 2.2% مقارنة بنمو 2.3% قي القراءة الأولية للربع الثاني ومقابل نمو 3.4% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر التكلفة تسارع النمو إلى 2.5% مقارنة بنمو 2.4% في القراءة الأولية ومقابل انكماش 1.6% في للربع الأول.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في نهاية آب/أغسطس والتي قد تعكس استقراراً عند 215 ألف طلب دون تغير يذكر عن القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 24 من آب/أغسطس انخفاضاً بواقع 10 ألف طلب إلى 1,688 ألف طلب مقابل 1,698 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً إلى صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس اتساعاً إلى 51.0 مقارنة بما قيمته 50.9 في القراءة الأولية لشهر آب/أغسطس ومقابل 53.0 في تموز/يوليو، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 54.0 مقابل 53.7 في تموز/يوليو، وبالتزامن مع صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد توضح تسارع النمو إلى 1.0% مقابل 0.6% في حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل أفادت بكين بأنها ستجري محادثات تجارية مع واشنطون في مطلع تشرين الأول/أكتوبر القادم، الأمر الذي عزز آمال المستثمرين حيال حلحلة الخلافات التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم وبالأخص عقب اشتعال الحرب التجارية القائمة بين الطرفين مع مطلع هذا الشهر عقب فرضهم تعريفات جمركية جديدة على سلع بعضهم البعض في تصعيد جديد للنزاعات التجارية القائمة بينهم.