شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأدنى لها في شهر متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ التاسع من آب/أغسطس متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في ثلاثة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة عالمياً والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي قد يعكس تقلص العجز إلى 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 30 من آب/أغسطس.

وفي تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم تشرين الأول/أكتوبر 0.23% لتتداول عند مستويات 56.08$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.95$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.20% لتتداول عند 60.61$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.49$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.07% إلى مستويات 98.47 مقارنة بالافتتاحية عند 98.40.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 148 ألف وظيفة مضافة مقابل 156 ألف وظيفة مضافة في تموز/يوليو الماضي، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر آب/أغسطس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن تظهر قراءة مؤشر الإنتاجية تباطؤ النمو إلى 2.2% مقارنة بنمو 2.3% قي القراءة الأولية للربع الثاني ومقابل نمو 3.4% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر التكلفة تسارع النمو إلى 2.5% مقارنة بنمو 2.4% في القراءة الأولية ومقابل انكماش 1.6% في للربع الأول.

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كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في نهاية آب/أغسطس والتي قد تعكس استقراراً عند 215 ألف طلب دون تغير يذكر عن القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 24 من آب/أغسطس انخفاضاً بواقع 10 ألف طلب إلى 1,688 ألف طلب مقابل 1,698 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً إلى صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس اتساعاً إلى 51.0 مقارنة بما قيمته 50.9 في القراءة الأولية لشهر آب/أغسطس ومقابل 53.0 في تموز/يوليو، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 54.0 مقابل 53.7 في تموز/يوليو، وبالتزامن مع صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد توضح تسارع النمو إلى 1.0% مقابل 0.6% في حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أفادت بكين بأنها ستجري محادثات تجارية مع واشنطون في تشرين الأول/أكتوبر القادم، الأمر الذي عزز آمال المستثمرين حيال حلحلة الخلافات التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم وأكبر مستهلكان للنفط عالمياً وبالأخص عقب اشتعال الحرب التجارية بين الطرفين مع مطلع الشهر الجاري عقب فرضهم تعريفات جمركية على سلع بعضهم البعض في تصعيد جديد للنزاعات التجارية القائمة بينهم.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن كون بلاده ستخفض إنتاجها خلال أيلول/سبتمبر وأن وزارة الطاقة تدرس تبعات أزمة تلوث النفط مع شركتي روسنفت وترانسنفت اللتان تحتكران شبكة خطوط أنابيب النفط في روسيا ثاني أكبر دول منتجة للنفط عالمياً، وذلك قبل أن يتطرق في وقت لاحق إلى المضي قدماً في التعاون مع منظمة أوبك والمملكة العربية السعودية.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي تم الكشف عنه الجمعة الماضية فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 12 منصة إلى إجمالي 742 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 30 من آب/أغسطس الماضي، موضحة ثاني تراجع أسبوعي لها على التوالي بعد أن انخفضت الأسبوع الماضي بواقع 16 منصة وعكست آنذاك أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نيسان/أبريل الماضي.