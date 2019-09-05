شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الفضة لأول مرة في أربعة جلسات مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 30 من أيلول/سبتمبر 2016 وسط ارتفاع مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب إعلان الصين جولة جديدة من محادثات تجارية مع الولايات المتحدة بحلول الشهر المقبل.

في تمام الساعة 05:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.72% لتتداول حالياً عند 19.51$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 19.65$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 19.55$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 98.46 مقارنة بالافتتاحية عند 98.40.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 148 ألف وظيفة مضافة مقابل 156 ألف وظيفة مضافة في تموز/يوليو الماضي، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر آب/أغسطس.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن تظهر قراءة مؤشر الإنتاجية تباطؤ النمو إلى 2.2% مقارنة بنمو 2.3% قي القراءة الأولية للربع الثاني ومقابل نمو 3.4% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر التكلفة تسارع النمو إلى 2.5% مقارنة بنمو 2.4% في القراءة الأولية ومقابل انكماش 1.6% في للربع الأول.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في نهاية آب/أغسطس والتي قد تعكس استقراراً عند 215 ألف طلب دون تغير يذكر عن القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 24 من آب/أغسطس انخفاضاً بواقع 10 ألف طلب إلى 1,688 ألف طلب مقابل 1,698 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً إلى صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس اتساعاً إلى 51.0 مقارنة بما قيمته 50.9 في القراءة الأولية لشهر آب/أغسطس ومقابل 53.0 في تموز/يوليو، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 54.0 مقابل 53.7 في تموز/يوليو، وبالتزامن مع صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد توضح تسارع النمو إلى 1.0% مقابل 0.6% في حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أفادت بكين بأنها ستجري محادثات تجارية مع واشنطون في تشرين الأول/أكتوبر القادم، وفي سياق أخر، فقد رفض البرلمان البريطاني طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون بأجراء انتخابات مبكرة واتخاذ المزيد من الخطوات لعرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، كما تابعنا بالأمس سحب زعيمة مدينة هونج كونج كاري لام رسمياً التشريع المثير للجدل الذي كان سيسمح بتسليم المجرمين إلى الصين.