شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ أواخر آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:14 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.1030 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1035، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1025، بينما حقق الأعلى له في أسبوع عند 1.1039.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا للكشف عن قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تراجعاً 1.5% مقابل ارتفاع 2.5% في حزيران/يونيو الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 4.2% مقابل 3.6%، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أفادت المفوضية التجارية للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم بأنه لم يحدث تقدم يذكر مع الولايات المتحدة حيال اتفاقية السلع الصناعية.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 148 ألف وظيفة مضافة مقابل 156 ألف وظيفة مضافة في تموز/يوليو الماضي، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر آب/أغسطس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن تظهر قراءة مؤشر الإنتاجية تباطؤ النمو إلى 2.2% مقارنة بنمو 2.3% قي القراءة الأولية للربع الثاني ومقابل نمو 3.4% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر التكلفة تسارع النمو إلى 2.5% مقارنة بنمو 2.4% في القراءة الأولية ومقابل انكماش 1.6% في للربع الأول.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في نهاية آب/أغسطس والتي قد تعكس استقراراً عند 215 ألف طلب دون تغير يذكر عن القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 24 من آب/أغسطس انخفاضاً بواقع 10 ألف طلب إلى 1,688 ألف طلب مقابل 1,698 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً إلى صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس اتساعاً إلى 51.0 مقارنة بما قيمته 50.9 في القراءة الأولية لشهر آب/أغسطس ومقابل 53.0 في تموز/يوليو، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 54.0 مقابل 53.7 في تموز/يوليو، وبالتزامن مع صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد توضح تسارع النمو إلى 1.0% مقابل 0.6% في حزيران/يونيو.