إطلاق لجنة للاستثمار الأجنبي بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

استحدثت غرفة الشرقية أمس لجنة جديدة بمسمى «لجنة الاستثمار الأجنبي»، وهي مبادرة تهدف إلى بث المزيد من الطروحات والأفكار لتطوير وتحقيق التطلعات انسجاما مع التوجه العام الذي نصت عليه رؤية المملكة 2030 الرامية لتنويع الاستثمارات، وزيادة المعالم الإيجابية لبيئة الاستثمار كما ونوعا.

وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها، حيث تم اختيار عضو مجلس إدارة الغرفة سعدون الخالدي رئيسا للجنة بالتزكية، وانتخاب عضو المجلس إبراهيم آل الشيخ نائبا للرئيس، كما نوقش عدد من الموضوعات ذات العلاقة بوضع المستثمر الأجنبي، ووضع خطة عمل اللجنة خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي.

Advertisements

وضمت اللجنة في عضويتها عددا من رجال الأعمال والمستثمرين والمتخصصين ممن يملكون القدرة والمعرفة لتنمية الاستثمار الأجنبي، وتعميق العلاقة بينه وبين المستثمرين المحليين في المنطقة الشرقية.

من جهة أخرى أطلقت غرفة الشرقية أمس دورة تدريبية بعنوان «استثماري في صنعتي»، ضمن استعداداتها لإطلاق معرض الأسر المنتجة «صنعتي 2019»، الذي تنظمه الغرفة خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الحالي بمقر معارض شركة الظهران إكسبو بالدمام. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن الدورة التدريبية تهدف إلى تدريب وتأهيل الأسر المنتجة المشاركة في معرض صنعتي 2019 لتطوير أدائها وتعريفها بأصول سياسات التسعير والتسويق وكيفية التعامل مع العملاء من الزوار وتقديم منتجاتها بطريقة جاذبة وأكثر احترافية.

وأفاد بأن الغرفة تعمل على تعريف الأسر المنتجة بكل المبادئ الأساسية اللازمة لتأسيس مشروع صغير متكامل الأركان، بدءا من آليات تحسين المنتج واختيار فئة المستهلكين المستهدفين، مرورا بالمبادئ المحاسبية والخطط التسويقية وأثرها في إنجاح المشروع.