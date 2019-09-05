مليار ريال لـ866 منشأة مستفيدة من مبادرة الإقراض غير المباشر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصل عدد المنشآت المستفيدة من مبادرة الإقراض غير المباشر إلى 866 منشأة بإجمالي مبالغ مصروفة بلغت مليار ريال، بحسب إحصائية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أمس، وذلك من خلال شركاء المبادرة المرخص لهم من مؤسسة النقد العربي السعودي، والذين وصل عددهم إلى 18 شركة تمويل.

وتوزعت المبالغ المصروفة على 1,010 عقود وقعها شركاء المبادرة مع المنشآت المستفيدة، بمعدل 990 ألف ريال للعقد الواحد.

وتهدف مبادرة الإقراض غير المباشر والتي تقدمها «منشآت» ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص إلى تعزيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المملكة من خلال تقديم قروض ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تقدم بدورها حلولا تمويلية وقروضا بمميزات تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وبإمكان رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من مبادرة الإقراض غير المباشر عن طريق زيارة الموقع الالكتروني: idl.monshaat.gov.sa، للاطلاع على تفاصيل المبادرة وشركائها من شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

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المنشآت المستفيدة من مبادرة الإقراض غير المباشر:

العدد: 866 منشأة

المبالغ المصروفة: مليار ريال

عدد العقود: 1,010 عقود

متوسط مبلغ العقد الواحد: 990 ألف ريال.