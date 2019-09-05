الإسكان تعرض تجربة المملكة في أسبوع البناء العالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سنغافورة

عرضت وزارة الإسكان تجربة المملكة في المساكن المستدامة، خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر «أسبوع البناء العالمي للبيئة» (IBEW) في سنغافورة، والذي يختتم أعماله اليوم (6 سبتمبر)، وحمل عنوان «تحويل الطريقة التي نبني بها».

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وحضر المعرض الذي شاركت فيه مبادرة تحفيز تقنية البناء، عدد من الوزراء السنغافوريين والمهتمين في مجال البناء والتشييد، ورئيس الوفد السعودي مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والتعاون الدولي الأمير سعود بن طلال، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد الصالح.

وزار وزير التنمية الوطنية ورئيس هيئة البناء والتشييد في جمهورية سنغافورة الجناح السعودي، الذي أبرز جهود المملكة في مجال الإسكان، حيث تعرض المملكة خلال المشاركة مبادراتها في مجال الإسكان، وجهودها نحو مساكن مستدامة، تسهم في المحافظة على الموارد البيئة، وخاصة استخدام تقنيات البناء، وأبرز الطرق العالمية في هذا المجال، وذلك من خلال جناح وزارة الإسكان بالمعرض والذي يركز على مبادرة تحفيز تقنيات البناء التي تعد من أهم مبادرات الوزارة، كما يقوم الجناح بالتعريف بالاستثمار في المملكة تحت عنوان (استثمر في السعودية).

ويعد المؤتمر حدثا بارزا في المنطقة، ويستهدف قادة الصناعة والمهنيين المهتمين في صناعة البيئة العمرانية العالمية لتبادل الأفكار والخبرات حول السياسات وحلول الأعمال والتقنيات، كما يركز على استكشاف الفرص والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من مختلف دول العالم، ويعرض مبادرات ومشاريع المشاركين في تقنية البناء الحديث، والتعرف على تقنيات البناء المدعومة والمعتمدة التي تعد فرصة لربط المبتكرين ومراكز الابتكار العالمية، وجذب المستثمرين الراغبين بالاستثمار في مجال تقنية البناء للمشروعات والمبادرات الجديدة والجادة.