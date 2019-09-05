هيئة الغذاء تطلق نظاما موحدا لتسريع إنجاز طلبات العملاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن النظام الالكتروني الموحد بالهيئة يهدف لخدمات وتسهيل إجراءات المنشآت عبر طرق تقديم وعرض طلبات العملاء، ورفع كفاءة وفعالية وسرعة إنجاز طلبات العملاء.

وأشارت الهيئة خلال ورشة عمل بغرفة جدة للتعريف بالنظام الالكتروني الموحد، إلى أن إطلاق النظام ينعكس على كفاءة وفعالية وسرعة إنجاز طلبات العملاء والانتهاء منها في أوقات قياسية، ما يوفر الوقت والجهد سواء لمقدم الطلب أو الهيئة.

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وأفادت بأن أولى خطوات التعامل مع النظام تبدأ عبر فتح حساب واحد للعميل وفق إجراءات مبسطة، وبعد اعتماده يتاح للعميل الاستفادة من جميع الخدمات والأنظمة الالكترونية الخاصة بالهيئة من خلال الحساب، ما يسهل عليه تقديم الطلبات أو متابعتها عوضا عن التنقل بين حسابات الأنظمة المختلفة، بعد ذلك يبدأ العميل بتسجيل المنشأة وفق سلسلة إجراءات مرتبطة بالجهات ذات العلاقة تتيح له استرجاع البيانات المتعلقة بالمنشأة بشكل تلقائي من دون الحاجة لإدخالها مرة أخرى.

ولفتت إلى أنه يمكن للمنشأة الاستفادة من خدمات تسجيل المنتجات منخفضة الخطورة من خلال إدراجها في النظام المخصص لها، وكذلك الاستفادة من خدمات تسجيل المنتجات متوسطة وعالية الخطورة من خلال نظام الإذن بالتسويق.

وركزت ورشة العمل على طريقة عمل النظام الالكتروني الموحد، بما يخص الترخيص والتسجيل والاستيراد والتصدير والتصنيف للمنتجات، إذ تم الربط بين جميع قنوات التسجيل والتراخيص والملفات المعلوماتية للعملاء، ما يسمح بمتابعة جميع التعاملات الالكترونية الخاصة بالمنشأة في مكان واحد وتحت منصة واحدة.