شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 36 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا متجهة الى اندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن تداول 336 شاحنة بضائع و104 سيارة واستعداد ميناء سفاجا لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 9 شاحنة و11 سيارة.
وأكد المركز الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، على مغادرة السفينة Ocean galaxy وعلى متنها 36 الف طن فوسفات متجهة الى اندونيسيا والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 74 شاحنة و29 سيارة.
كما أشار البيان الى استقبال الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس ، وعلى متنها 58 شاحنة و20 سيارة، بالاضافة الى مغادرة السفينتين أمانة والنوى اكسبريس وعلى متنهم 77 شاحنة و41 سيارة .
وفيما يتعلق بميناء نويبع أشار البيان إلى وصول وسفر السفينتين كوين نفرتيتى وسينا وعلى متنهم 58 شاحنة و1 سيارة و وصول وسفر السفينتين كوين نفرتيتى وسينا بالامس وعلى متنهم 60 شاحنة و2 سيارة .
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