شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز المشروعات: نتواصل مع قطاع الأعمال لتأهيل العمالة المستغنى عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نيفين جامع ، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن تواصل الجهاز مع وزارة قطاع الأعمال العام، لتأهيل العمالة التى يتم الاستغناء عنها من الشركات الحكومية، لتدريبها ودفعها لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، وهذا سيزيد انتمائهم للدولة بدلا من تركهت بلا عمل، وقد تضيع مكافآت المعاش فى أوجه أخرى.

Advertisements

وأضافت نيفين جامع، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الخميس، أن الجهاز يقدم خدمات تسويقية من خلال معارض داخلية وخارجية، منوهة إلى أن الجهاز يملك أرض بمنطقة المعارض يستضيف حاليا معرض أهلا مدارس، الذى تنظمه الغرفة التجارية، ورغم أن أغلب العارضين شركات كبرى، إلا أننا طالبنا تخصيص جزء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر معرضا للحرف اليدوية والتراثية على مستوى مصر بمركز معارض مصر، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والهدف من هذا المعرض تسويق مشروعات أصحاب الحرف التراثية، ورسالة أن الدولة مهتمة بها، خاصة وأن هناك حرف إذا لم يتاح لها تسويق داخلى وخارجى سيتم اندثارها.