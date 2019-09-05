شكرا لقرائتكم خبر عن كليب "الجدعان" لأورنچ يحقق أكثر من 5.5 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة "اورنچOrange" ، إعلانا دعائيا لأحد عروضها الجديدة، ويحمل اسم "عرض الجدعان"، من بطولة الفنان أحمد شيبة وفريق "المدفعجية"، ويقدمون فيه أغنية "الجدعان"، فى أجواء مفعمة بالإيقاعات والاستعراضات المبهرة والأزياء البراقة، مع الإضاءة المتحركة التى تأخذ الجمهور فى جولة سريعة داخل سوق شعبى ومنه إلى مولد تحت شعار "سلام كبير أوى للجدعان.. صاحب جدع.. اعرف جدع.. تعيش جدع وأنت الكسبان" على مختلف فئاتهم.

ويظهر في كليب الجدعان أحمد شيبة ممثلًا، بالإضافة إلى غنائه مع "المدفعجية" من كلمات مصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر عمار خاطر.

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ولأول مرة حقق إعلان "الجدعان" لأحمد شيبة و"المدفعجية" 5 مليون ونص مشاهدة على يوتيوب وعلى فيس بوك وصل إلى 2 مليون مشاهدة.

واستطاعت شركة "أورنج" هذا العام أن تكون لها بصمة ليس فقط من خلال إعلاناتها بل أيضًا من خلال رعايتها لحدث فني كبير وهو مهرجان الجونة السينمائي الدولى، ومن المنتظر أن تقدم ضمن فعالياته أغنية مميزة كما فعلت بالدورة السابقة والتى قدّمت خلالها أغنية "فاكر زمان" والتي كانت دويتو رائعا بين المطربة الكبيرة أنغام ومحمد الشرنوبى، من إخراج هادي الباجورى.