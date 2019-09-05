شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فى العيد الـ50 لتأسيسها.. سامسونج تكشف عن أحدث أجهزتها الذكية بمعرض IFA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت شركة سامسونج للإلكترونيات ، بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيسها في معرض IFA 2019 ، حيث عقدت مؤتمراً صحفياً يوضح رؤية الشركة التي تركز على الابتكار والاتصال والمستقبل.

وأعلنت الشركة عن تعزيز تكنولوجيا QLED 8K بطرح خط كامل من شاشات التليفزيون QLED 8K، والابتكار في سوق الأجهزة المنزلية عبر إنتاج مجموعة ثلاجات BESPOKE القابلة للتخصيص، وتوسيع محفظة الأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس من سامسونج عبر إطلاق الهاتفين الجديدينGalaxy A90 5G وGalaxy Fold 5.

وتأتي تلك العروض الجديدة لتعكس سعي سامسونج المستمر لتعزيز محفظة ـأعمالها بابتكار المنتجات والخدمات العصرية والجرئية ذات التصميم المستقبلي.

وتعليقاً على ذلك قال بنجامين براون، كبير مسؤولي التسويق ونائب رئيس سامسونج أوروبا: " منذ إطلاق تلفزيون سامسونج التقليدي بالأبيض والأسود منذ ما يقرب من 50 عاماً، بدأنا بتطوير أحدث التقنيات في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والهواتف الجوالة. وستستمر سامسونج في البناء على إرث الشركة وتوفير ابتكارات تجعل حياة العملاء أكثر سهولة".



إطلاق مجموعة كاملة من شاشات العرض المرئية مع تلفزيون QLED 8K الجديد مقاس 55 بوصة إطلاق مجموعة كاملة من شاشات العرض المرئية مع تلفزيون QLED 8K الجديد مقاس 55 بوصة منذ إطلاق جهاز تلفاز QLED 8K من سامسونج العام الماضي، ارتفع إجمالي مشتريات أجهزة تلفاز QLED بنسبة 200 % بشكل سنوي، وأدى هذا التبني السريع لأجهزة تلفزيون QLED إلى بيع أكثر من مليوني وحدة في جميع أنحاء العالم في النصف الأول من هذا العام، ما يؤكد التوجه المتزايد للمستهلكين لشراء أجهزة تلفاز بشاشة ضخمة عالية الجودة. وبهدف تعزيز المجموعة إلى أقصى حد ممكن، ستتم إضافة شاشة QLED 8K مقاس 55 بوصة إلى مجموعةQLED من سامسونج والتي تحتوي على شاشات بقياس 65 و 75 و 82 و 85 بوصة.

سيتوفر تلفزيون QLED 8K بحجم 55 بوصة على مستوى العالم في شهر سبتمبر. ويؤكد هذا الإطلاق التزام سامسونج بتلبية متطلبات المستهلكين للحصول على مزيد من الخيارات عبر توفير مجموعة من الأحجام التي تناسب المنازل المختلفة، سيوفر البديل الجديد مقاس 55 بوصة المزايا المتميزة المستمرة لمجموعة تلفزيونQLED 8K ، بما في ذلك جودة الصورة التي لا تضاهى مع العمق والتفاصيل، وحجم الألوان بنسبة 100 %، وتقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة، وسواء أكان المستهلك يشاهد المحتوى من خلال خدمة البث المباشر أو جهاز فك التشفير من خلال HDMI أو USB أو حتى النسخ المتطابق على الأجهزة الجوالة، يتعرف المعالج النقطي الكمي8K على محتوى أقل دقة ليرتقي به إلى مستوى جودة 8K .

أجهزةBESPOKE المنزلية لأنماط الحياة الاستهلاكية الحديثة مع استمرار المزج بين الأثاث والأجهزة المنزلية، تقوم سامسونج بإنشاء حلول منزلية قابلة للتخصيص أكثر من أي وقت مضى لتناسب مجموعة من احتياجات المستهلكين.

وتحقيقاً لهذه الغاية، سيتم إطلاق ثلاجات BESPOKE الجديدة من سامسونج في أوروبا. تتناسب هذه الثلاجات، المصممة كوحدات نمطية، بسلاسة في مساحات مختلفة مع مجموعة واسعة من خيارات الأحجام المتاحة، بدءاً من التصاميم ذات الباب الواحد إلى التصاميم ذات الأبواب الأربعة.

وبالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون في تزويد مطابخهم بأحدث التقنيات والأجهزة، تطلق سامسونج اليوم فرن الطبخ ثنائي الطهي الجديد متعدد الوظائف. وهو يتميز بتصميم عصري يوفر مرونة فائقة مع قدرات طهي متعددة، حيث يأتي الفرن بمحاذاة عمودية ويتضمن أسطحاً مزخرفة بواجهة جديدة موفرة تصميم راقي ومتطور، وبفضل ميز Dual Cook Steam ، يمكن لربات البيوت الطهي باستخدام التحميل الحراري في مقصورة والطهي بالبخار في مقصورة أخرى.

Advertisements

وساهمت ابتكارات سامسونج في مجال أجهزة الطبخ، بإحداث تغييرات ملحوظة في حياتنا، وذلك عبر تقليل إنتاج معدل النفايات التي يتم إنتاجها حالياً في المنزل، وأعلنت الشركة عن تحقيق هذا الإنجاز في معرضIFA 2019 ، عبر كشف الستار عن تعاون استثنائي معWhisk ، مطور أنظمة الأطعمة الذكية. يوفر التعاون بين سامسونج و Whisk تجربة طهي أكثر متعة مع تعزيز المسؤولية البيئية لجميع أفراد العائلة، وذلك من خلال التكامل مع أجهزة سامسونج مثل قائمة التسوق الذكية التي تم تزويد ثلاجات Family Hubبها.

وبما أن المنازل باتت أصغر حجماً مع توجه الناس للسكن على نحو متزايد في المدن، فقد ركزت سامسونج جهودها على تقديم منتجات تتناسب مع أنماط حياة المستهلكين الحالية. ويعتبر جهاز AirDresser، الذي يشبه خزانة الملابس أو المرآة العمودية، مكاناً مثالياً لجعل الملابس أكثر انتعاشاً، بالإضافة إلى ذلك، تطلق سامسونج جهازAir Purifier AX9500، وهو أول جهاز لتنقية الهواء ™ في العالم، يضمن التصميم المعياري لهذا الجهاز، تناسبه في مجموعة متنوعة من المنازل، وهو يعمل بواسطة نظام فلترة ثلاثي الطبقات، على تقليل الغازات الضارة والغبار والمواد المثيرة للحساسية في المنزل.

وبفضل مكنسة POWERstick Jet ™ اللاسلكية الجديدة، سيستمتع المستهلكون بتجربة قدرة شفط رائدة تبلغ 200 واط، مع نظام HEPA Firtlation ذو الطبقات الخمس وعمر البطارية الذي يدوم لمدة ساعة، ويمكن لهذه المكنسة التقاط 99.999% من جزيئات الغبار والمواد المثيرة للحساسية، ما يمنعها من العودة إلى البيئة المنزلية بفضل العادم الفراغي.



هاتف Galaxy A90 5G الجديد: سامسونج توسع منظومتها من الأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس هاتف Galaxy A90 5G الجديد: سامسونج توسع منظومتها من الأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس منذ إطلاقها Galaxy S10 5G في وقت سابق من هذا العام ، تعمل سامسونج مع شبكة شركائها العالمية على توفير الأجهزة المعدة لاستخدام تقنية الجيل الخامس على نطاق واسع.

واليوم، عززت سامسونج مجموعة هواتفها الذكية المدعومة بتقنية الجيل الخامس عبر إطلاق هاتف Galaxy A90 5G الجديد، والذي سيكون متاحاً في أوروبا اعتباراً من شهر أكتوبر. ويتيتح الهاتف للمستهليكن تحميل محتوى عالي الجودة ومشاركة مقاطع الفيديو على نحو مباشر وبسرعة؛ كما يأتي بشاشة FHD + Super AMOLED Infinity-U المتسعة بحجم 6.7 بوصة لتوفير تجربة سينمائية للمستخدم، إلى جانب بطارية فعالة سعة 4،500 ميلي أمبير وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، ما يعني بأن Galaxy A90 5G يوفر للمستهلكين الجهاز الأمثل لإنشاء المحتوى ونشره واستخدامه.

كما أكدت شركة سامسونج أيضاً أن جهاز Galaxy Fold المرتقب سيكون متاحاً باللونين الأسود والفضي اعتباراً من 18 سبتمبر 2019، في بلدان مثل فرنسا وألمانيا وسنغافورة والمملكة المتحدة، مع إطلاقه لاحقاً في الولايات المتحدة. وسيكون الجهاز مزوداً بتقنية الجيل الخامس في أسواق محددة، ما يوفر للمستهلكين اتصال فائق بالشبكة لتعزيز تجربة جديدة قابلة للطي.

تلتزم سامسونج بتزويد المستهلكين بتجربة مستخدم استثنائية دون المساومة على الجودة أو الحجم، فقد شهد الصيف الماضي أيضاً إطلاق مجموعة كبيرة من المنتجات الجديدة الأخرى.

يوفر هاتفي Galaxy Note10 و Note10 +قوة وأداء رائدين على مستوى القطاع، حيث يمكّنان المستخدمين من إنجاز الأعمال بالطريقة التي يفضلونها وإبراز قدراتهم الإبداعية حتى أثناء التنقل. ويأتي Galaxy Tab S6 الجديد مع قلم S Pen وهو أول جهاز لوحي في العالم يحتوي على كاميرا مزدوجة مع عدسة Urtla Wide Lens وشاشة AMOLED فائقة قياس 10.5 بوصة. يجمع Galaxy Book S بين قدرات التنقل والاتصال التي يوفرها الهاتف الذكي والأداء الفائق لجهاز الكمبيوتر، وهو مخصص للأشخاص ذوي الانتاجية العالية والذين يتنقلون على نحو مستمر. أخيراً، في 6 سبتمبر، ستطلق سامسونج ساعة Galaxy Watch Active2 الجديدة.

تستعرض سامسونج منذ عام 2017 تقنياتها المبتكرة في سامسونج تاون، وهي مساحة مصممة خصيصاً لإستعراض مجموعتها الكاملة للزائرين لتجربة الأجهزة الفريدة والمناسبة للحياة المتصلة. هذا العام ، اتبعت سامسونج أسلوباً جديداً من خلال تصميم مساحات موجهة لجميع أنواع المستهلكين، بدءاً من رواد الأعمال في المنزل وحتى الأشخاص المتزوجين حديثاً مروراً بالمؤثرين وغيرهم من الأشخاص. تسلط سامسونج تاون الضوء على البساطة التي تشهدها حياتنا الحالية بفضل المركبات والرجل الآلي Samsung Bot.