شكرا لقرائتكم خبر عن "الثروة الداجنة" أسعار الدواجن فى المزارع 18 جنيها.. وكرتونة البيض 24 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض استقرارا فى الأسعار اليوم الخميس 5 -9 – 2109 وذلك وفق الأسعار المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الدواجن مستقرة من المزرعة عند 18 جنيها للكيلو، في حين تباع للمستهلك بين 21 – 22 جنيها وذلك حسب المنطقة، فيما استقر سعر الدواجن البلدى عند 24 جنيها للكيلو وذلك على أن تباع للمستهلك عند 29 – 30 جنيها للكيلو .

وأضاف السيد فى تصريح لليوم السابع أن أسعار البيض استقرت عند 24 جنيها للكرتونة من المزرعة، في حين يصل سعرها فى الأسواق بين 30 -31 جنيها.