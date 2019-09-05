شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا إلى علاوة 2.30 دولار في أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أرامكو السعودية في بيان اليوم الخميس، إنها رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا في أكتوبر إلى علاوة 2.30 دولار فوق متوسط خامي عمان ودبي، بزيادة 60 سنتا للبرميل عن سبتمبر.

ورفعت الشركة سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة إلى علاوة قدرها 2.95 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت، بزيادة عشرة سنتات مقارنة مع أسعار سبتمبر.

وخفضت أرامكو سعر بيعها الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا إلى خصم 1.25 دولار للبرميل دون سعر برنت في بورصة انتركونتننتال، بتراجع قدره 1.20 دولار مقارنة مع مستوى سبتمبر.