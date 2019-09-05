“أرامكو” ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا إلى علاوة 2.30 دولار في أكتوبر

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قالت أرامكو، في بيان، إنها رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا في أكتوبر إلى علاوة 2.30 دولار فوق متوسط خامي عمان ودبي، بزيادة 60 سنتا للبرميل عن سبتمبر.

ورفعت الشركة، سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة إلى علاوة قدرها 2.95 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت، بزيادة عشرة سنتات مقارنة مع أسعار سبتمبر.

وخفضت أرامكو، سعر بيعها الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا إلى علاوة 1.25 دولار للبرميل فوق سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال، بتراجع قدره 1.20 دولار مقارنة مع مستوى سبتمبر.