بعد توقف 12 عاماً.. تفاصيل عودة رحلات الطيران المباشر بين مصر ومالطا

الموجز

أعلنت وزارة السياحة، اليوم الخميس، عن عودة رحلات الطيران المباشرة من مالطا إلى القاهرة بعد توقف رحلات الشركة الوطنية المالطية Air Malta إلى مصر لمدة 12 عامًا.

وأعربت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط عن سعادتها باستئناف عدد كبير من خطوط الطيران الدولي رحلاتها إلى مصر مما يؤكد على أن الحملة الترويجية لمصر تأتي بنتائج إيجابية، ويعد مؤشر على النجاح الذي تحققه السياحة المصرية وعودتها على خريطة السياحة العالمية.

وأوضحت المشاط أن تسيير هذه الرحلات سيساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخاصة من الأسواق الجديدة.

وأكدت وزيرة السياحة على اهتمامها بفتح أسواق جديدة وواعدة مما يمثل طاقة جديدة للسياحة المصرية، مؤكدة على استمرار الجهود الترويجية لزيادة الحركة من هذه الأسواق وغيرها، مشيرة إلى أن محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته الوزارة يهدف إلى تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وفتح أسواق جديدة.

من جانبها، أعلنت شركة طيران ايبريا الإسبانية عن اعتزامها تسيير 4 رحلات طيران مباشرة أسبوعية بين العاصمة الإسبانية مدريد ومدينة القاهرة بدءًا من يوم 2 مارس 2020.

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وكانت وزارة السياحة قد أنهت جميع المستحقات المعلقة الخاصة ببرنامج تحفيز الطيران السابق والتي كانت مشكلة في الأعوام الماضية، وعكفت الوزارة منذ يناير 2018 على الانتهاء من سداد هذه المستحقات وصياغة برنامج جديد لتحفيز الطيران جرى إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وأخذ البرنامج الجديد في الاعتبار تقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التي تستلزمها عملية التحفيز.

وأوضحت وزيرة السياحة أن البرنامج الجديد للطيران يعطي مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية إنهاء واضحة ومرنة وميسرة للصرف، معتمدا على عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، بالإضافة إلى تمييز المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة لدفع مزيد من الحركة إليها.

وأشارت إلى أن برنامج التحفيز الجديد يمنح حوافز إضافية تصاعدية كل 6 أشهر على الرحلات المحفزة، مما سيسهم في جذب سائحين من أسواق جديدة من خلال تشغيل مسارات خطوط جوية مستحدثة وتنشيط الحركة في المطارات الإقليمية والمناطق السياحية المختلفة وضمان استمرار الحركة السياحية إلى مصر.

وكان الدكتور تشارلز مانجيون، رئيس شركة طيران مالطا، قد صرح لصحيفة «تايمز أوف مالطا»، بأن مصر "تفتح مرة أخرى للسياحة والاستثمار الأجنبي والتجارة والخدمات المباشرة الجديدة لشركة طيران مالطا وهو ما يهدف إلى تعزيز فرص السياحة والتجارة بين البلدين".

ومن جانبه، قال وزير السياحة الدكتور كونراد ميززي إن "افتتاح هذا الطريق الجديد هو خطوة مهمة في استراتيجية البحر الأبيض المتوسط ​​لشركة طيران مالطا"، مضيفاً أنه يتم تحويل طيران مالطا إلى شركة طيران إقليمية تدعم مباشرة تطوير مالطا كمركز للتجارة والأعمال والسفر.