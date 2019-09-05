شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال تطالب بإنشاء شركة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن الشافعى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجمعية قررت العام الماضى، تشكيل لجنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسته، وذلك فى ظل أهمية هذا النوع من المشروعات فى زيادة معدل النمو وتشغيل العمالة وتحويل الأبحاث العلمية إلى واقع، خاصة وأن هناك شركات عملاقة فى مصر بدأت كشركات صغيرة ومتوسطة، مضيفا أن اللجنة وضعت هدفا رئيسيا وهو مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 25% من الدخل القومى، واستيعاب 25% من تشغيل العمالة، منوها إلى أنه لا توجد إحصائية دقيقة لحساب تلك النسب، ولذا نريد التوافق على آلية لحسابها.

وأضاف الشافعى، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مساء اليوم الخميس، أن استراتيجية اللجنة التعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لتدريب الشباب على كيفية بدء مشروعه الخاص، ومساعدته فى اختيار المشروعات، ودراسة احتياجات السوق داخليا وخارجيا، ووضع نظام يتيح سرعة التمويل، وسرعة إصدار التراخيص بعيدا عن البيروقراطية.

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وكشف الشافعى، عن مطالبة الجمعية بإنشاء شركة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخليا وخارجيا، من خلال جذب كبار رجال الأعمال أصحاب الإنجازات، لتبنى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه الشباب لتطوير منتجاتهم، وتمويلها لضمان استمراريتها، مع التركيز على المشروعات التكنولوجية للحاق بالدول المتقدمة.