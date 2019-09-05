شكرا لقرائتكم خبر عن أكور العالمية تعين مديرًا إقليميا لقطاع التسويق والمبيعات لفنادقها بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أكور العالمية عن تعيين مجدي جميل مديرًا لقطاع التسويق والمبيعات لفنادقها، والذي سيشرف كمدير إقليمي للشركة بمصر على أداء واستراتيجيات فرق عمل التسويق والمبيعات بـ24 فندقًا التابعين للمجموعة.

وتندرج تحت مجموعة أكور بمصر، التى سيشرف عليها، العلامات التجارية فيرمونت وسوفيتيل وسوفيتيل لجند وموفينبيك ونوفوتيل وميركيور، بالإضافة إلى الخمسة عشر فندقًا قيد الإنشاء.

Advertisements

انضم مجدي لمجموعة فنادق ومنتجعات فيرمونت رافلز العالمية بمصر مع أول فندق للمجموعة بمصر، فندق فيرمونت هليوبوليس، في سلسلة من المناصب الرئيسية حتى منصب المدير الإقليمي لقطاع التسويق والمبيعات للمجموعة بمصر في عام2015.