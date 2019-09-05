شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: تحقيق يكشف تلقى الرئيس التنفيذى لنيسان وآخرين أجورا زائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انزلقت نيسان موتور في فضيحة جديدة بشأن أجور المسؤولين التنفيذيين اليوم الخميس بعد إقرار الرئيس التنفيذي للشركة هيروتو سايكاوا بحصوله على أجر زائد بالمخالفة للوائح الداخلية في إطار برنامج وضعه الرئيس السابق كارلوس غصن.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن تحقيقا داخليا خلص إلى أن سايكاوا ومسئولين تنفيذيين آخرين تلقوا أموالا على نحو غير ملائم، مما يثير شكوكا في تعهد سايكاوا بتحسين الإدارة في أعقاب اعتقال غصن العام الماضي في اتهامات تتعلق بسوء السلوك المالي.

Advertisements

واعتذر سايكاوا وتعهد بإعادة أي أموال حصل عليها بشكل غير ملائم عندما أقر للصحفيين اليابانيين في وقت سابق اليوم الخميس بحصوله بشكل مخالف على أموال مرتبطة بأداء الأسهم ضمن "برنامج من عهد غصن".

وقال مصدر، مشترطا عدم نشر هويته لأن المعلومات ليست علنية، إن المدفوعات، التي تشمل عشرات الملايين من الين حصل عليها سايكاوا من خلال برنامج مكافآت مرتبط بارتفاع قيمة الأسهم، جرى اكتشافها أمس الأربعاء.

وينتظر غصن المحاكمة فى اليابان في تهم تشمل الإثراء على حساب نيسان بما قيمته خمسة ملايين دولار، وقالت وكالة أنباء كيودو إن المحاكمة قد تبدأ في مارس.