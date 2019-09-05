شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% رابحا 8.92 نقطة ليغلق عند مستوى 1551.08 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 4.2 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار. Advertisements وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 37.58% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 1.70%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.60%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.14%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.37%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 6.45%. كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.11% مدفوعا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 8.79%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 0.24% بضغوط هبوط سهم شركة دلمون للدواجن بنسبة 2.78%.

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