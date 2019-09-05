شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: محصول القمح السورى يتضاعف تقريبا لكن أمن الغذاء يظل تحديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي اليوم الخميس إن محصولى القمح والشعير في سوريا زادا هذا العام بدعم من أمطار مواتية وتحسن الوضع الأمنى فى المجمل، لكن ألأمن الغذائى يظل يشكل تحديا.
وذكر التقرير أن إنتاج القمح في موسم 2019 يقدر بواقع 2.2 مليون طن، ارتفاعا من أدنى مستوى في 29 عاما البالغ 1.2 مليون طن فى العام الماضي.
ويقل الرقم كثيرا عن متوسط ما قبل الأزمة السورية البالغ 4.1 مليون طن سنويا، بحسب تقرير بعثة تقييم المحاصيل الغذائية والأمن الغذائى التي تديرها فاو بالاشتراك مع برنامج الأغذية العالمى.
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