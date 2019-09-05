شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.41% خاسرة 42.06 نقطة، لتغلق عند مستوى 10253.19 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 76 مليون سهم بقيمة 268.2 مليون ريال قطرى عبر 6269 صفقة، وارتفع 24 سهما، وانخفض 21 سهما، واستقر سهمين.

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وتراجعت 3 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.55%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.66%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.89%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.99%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.70%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.53%.