الاقتصاد

تراجع الأسهم السعودية هامشيا بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم هامشيا بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسرا 3.64 نقطة ليغلق عند مستوى 8054.75 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.68% خاسرا 25.60 نقطة ليغلق عند مستوى 3740.31 نقطة.

  

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 146.1 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 81 شركة، فيما تراجعت 91 شركة. 

Advertisements

 

وتراجع 11 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.81%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 0.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.68%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.50%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.27%.

 

وجاء سهم "سلامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.76%، ثم العقارية بنسبة 3.51%، ثم ولاء بنسبة 3.32%، فيما تصدر سهم "أليانز إس إف" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.61% ثم بوبا العربية بنسبة 2.28%، ثم باتك بنسبة 2.21%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع الأسهم السعودية هامشيا بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا