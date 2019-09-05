تراجع الأسهم السعودية هامشيا بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسرا 3.64 نقطة ليغلق عند مستوى 8054.75 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.68% خاسرا 25.60 نقطة ليغلق عند مستوى 3740.31 نقطة.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 146.1 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 81 شركة، فيما تراجعت 91 شركة.
وتراجع 11 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.81%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 0.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.68%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.50%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.27%.
وجاء سهم "سلامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.76%، ثم العقارية بنسبة 3.51%، ثم ولاء بنسبة 3.32%، فيما تصدر سهم "أليانز إس إف" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.61% ثم بوبا العربية بنسبة 2.28%، ثم باتك بنسبة 2.21%.
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