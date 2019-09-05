شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء العاملين بوزارة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بتكريم الطلاب المتفوقين في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي من أبناء العاملين بالوزارة؛ وذلك لتحفيزهم على مواصلة التميز الدراسي، بما يمكنهم من الإسهام الإيجابي في خدمة وطنهم.

أكد الدكتور أبو عيش، حرص وزارة المالية على إرساء هذا التقليد الجديد بما يعكس التقدير المستحق للآباء والأمهات الذين حققوا المعادلة الصعبة، بأداء مهامهم الوظيفية بمختلف قطاعات الوزارة ووحداتها على أكمل وجه، ورعاية أبنائهم من طلاب العلم حتى نالوا مراكز متقدمة بين زملائهم.

قال الدكتور أبو عيش إن ارتقاء المواقع القيادية متاح لكل من يتفوق ويعمل بجد ويتميز في أدائه، موضحًا أن المستقبل يتطلب إلى جانب التميز الأكاديمي رفع المهارات الذاتية والتدريب المستمر للخريجين بما يُلبى متطلبات سوق العمل.

أكد محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لقطاع الموازنة العامة، أن الاحتفاء بالطلاب المتفوقين هو في حقيقته تكريم لآبائهم وأمهاتهم على ما بذلوه في رعاية أبنائهم وتحفيزهم لاستكمال مسيرة النجاح والتميز خلال المراحل التعليمية وخلق جيل مبدع ومبتكر قادر على المشاركة في بناء وطنه.

وأعرب خالد الصياد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة المالية، عن تقديره للوزير الذي أرسى هذا التقليد الجديد بتكريم أبناء العاملين من المتفوقين دراسيًا، بما يسهم في رفع معنويات العاملين وتحسين أدائهم الوظيفي.

وأوضح الطلاب والطالبات المكرمون سعادتهم بهذا الاحتفاء الذي يدفعهم لبذل المزيد من الجهد في تحصيل العلوم والمعارف.

والمكرمون من الشهادة الابتدائية هم: هاجر علي عبد الفتاح، حنين مصطفى السيد حسين، مريم محمد عبد المحسن، حنين وليد شعبان، فرح محمد فاضل، أسماء عصام عبد الحميد، سلمى محمود حسن عبد القادر، ملك السيد عبد الحميد فرحات، لوجين سعيد سمير، سما أسامة أحمد موسى، يوسف أحمد مبروك، إلهام تامر محمد عبد الغفار، جنا محمود عبد المجيد، سارة صفوت وديع، مريم إبراهيم محمد عبد الوهاب، جنة الرحمن هاني، عمر السيد حلمي، سيف الدين محمد محمود، مصطفى عاطف جمال الدين عباس، محمد أحمد محمد سري، عبد الرحمن إبراهيم توفيق، أحمد ياسر جميل عبد المنعم، حسين صبري حسين، شهد جمال سعد يونس، نوراي أبو العينين.

والمكرمون من الشهادة الإعدادية: شهد محمود محمود، سلمى مصطفى عبد الرحمن أحمد، مازن محمد عبد العال محمد، نورهان أبي المجد أحمد، شهد سمير شعبان محمد، منار أحمد رمضان السيد، إسلام محمد طه مرزوق، روان صبري حسن، مينا مسعد جرجس، رونه محسوب محمد عمر، نسمة إبراهيم توفيق، أحمد محمد طه مرزوق، مريم محمود حسن، عبد الرحمن حسن محمود، كيرلس ناجي عز، عبد العظيم طارق عبد العظيم، مريم محمود، أحمد عماد سيد إسماعيل، أحمد محمد عبد الفتاح، أحمد عمرو ياسر.

والمكرمون من شهادة الثانوية العامة : شهد علي منسب علي، عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، أحمد طه عبد العزيز، مونيكا مجدي فرج، هبه الله زين صالح، إسراء محمد طه مرزوق، روميساء صبري حسين، رنا أشرف حسين فهمي، عبد الرحمن جمال عطا الله، عمر أحمد محمد، فرح السيد عبد الحميد، دعاء محمود عبد المؤمن، عبد الرحمن عصام الدين، روضة مجدي محمد، رانيا السيد جمال.