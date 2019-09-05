تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 5-9-2019 فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، أن التطورات التى يشهدها الاقتصاد العالمى سواء الاضطرابات الأمريكية الصينية، واحتجاجات هونج كونج الأخيرة، والأحاديث المتواترة بشأن الفائدة فى أمريكا، كلها تدفع فى اتجاه زيادة الطلب على المعدن النفيس عالميا، ومن ثم تؤثر على أسعاره محليا. وسجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 5-9 2019 الأسعار التالية:

أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 609 جنيها. وسجل عيار 21 نحو 711 جنيها. Advertisements وسجل عيار 24 سعر 813 جنيها. سعر الجنيه الذهب 5680 جنيها. أوقية الذهب 1538 دولار.

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