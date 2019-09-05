شكرا لقرائتكم خبر عن كبلر: ارتفاع صادرات نفط أوبك 177 ألف برميل يوميا في أغسطس بدعم زيادة سعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة كبلر التي ترصد تدفقات النفط في تقرير إن صادرات خام أوبك المنقولة بحرا زادت 177 ألف برميل يوميا في أغسطس مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 22.95 مليون برميل يوميا.
وأضافت كبلر أن التحميلات السعودية زادت 204 آلاف برميل يوميا وكانت عاملا رئيسيا وراء الزيادة الإجمالية.
وزادت الأحجام المصدرة من جنوب العراق ونيجيريا معا 208 آلاف برميل يوميا.
ولم يزد متوسط التحميلات الإيرانية على 160 ألف برميل يوميا، بانخفاض 205 آلاف برميل يوميا.
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