شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل60.53 دولار للبرميل 56.01 لغرب تكساس الوسيط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 60.53 دولار للبرميل لخام القياس العالمى مزيج برنت بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 56.01 دولار للبرميل.
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن التراجع الذي شهدته أسعار النفط اليوم بعد ارتفاع بنحو 4% خلال الجلسة السابقة جاء الانخفاض بعد بيانات لمعهد البترول الأمريكي أظهرت ارتفاع مخزون الخام الأمريكي وذلك علي غير المتوقع.
وأشارت التقارير الإعلامية العالمية إلي أن ارتفاع أسعار النفط خلال الجلسة السابقة جاء متأثرا ببيانات قوية من الصين متراجعا فى أعقاب بيانات ولكن انخفاض اليوم جاء علي غير المتوقع بعد بيانات ارتفاع المخزون الأمريكي.
وكانت أنباء عن قرب الولايات المتحدة الأمريكية والصين بالتوصل إلي اتفاق على إجراء محادثات تجارية بواشنطن أكتوبر المقبل قد أدت إلي انتعاش أسعار النفط وذلك قبل أن تتراجع بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي.
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