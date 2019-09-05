شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر الليرة التركية بعد تصريحات أردوغان بشأن المنطقة الآمنة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تضررت الليرة التركية، اليوم الخميس، جراء تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن المنطقة الآمنة في سوريا.

وهبطت الليرة التركية - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - عند 5.70 مقابل الدولار الأمريكي، بعد تصريحات أردوغان، حيث كانت الليرة التركية قبل هذا التصريح عند مستوى 5.67 مقابل الدولار الأمريكي.

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وكان الرئيس التركي قد صرح - في وقت سابق اليوم - بأنه عازم على إقامة منطقة عازلة في سوريا بحلول الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري، مضيفا أن الأمر سيتم سواء بالتعاون مع الولايات المتحدة أو من دونها.

وكانت بيانات جديدة أظهرت أن الاقتصاد التركي انكمش بنسبة 1.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مما يعزز الشكوك بشأن تعافيه.

وفقدت الليرة التركية 30 % من قيمتها العام الماضي أمام الدولار؛ مما ساهم في دفع الاقتصاد صوب الركود، فيما تواصل العملة التركية تراجعها في 2019.