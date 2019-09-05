شكرا لقرائتكم خبر عن فاروس: بالم هيلز يواجه تحديات فى تحقيق المبيعات المستهدفة فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك الاستثمار فاروس، إنه مستهدف مبيعات شركة بالم هيلز للتعمير فى عام 2019 يطرح تحديًا على الشركة، نظرًا لتسجيل مبيعات بقيمة 6.1 مليار جنيه في النصف الأول 2019، بانخفاض 22.5% سنويًا، وتواجه الشركة تحديًا لتحقيق مستهدفها لمبيعات عام 2019 البالغ 14.0 مليار جنيه.

وأبقى فاروس، على توصياته بزيادة الوزن النسبي على سهم شركة بالم هيلز للتعمير، عند قيمة عادلة مقدارها 3.78 جنيه للسهم.

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وأوضح فاروس، فى تقرير بحثى، أن مبيعات شركة بالم هيلز للتعمير خلال الربع الثاني 2019 وصلت 3.8 مليار جنيه، بانخفاض 32.9% سنويًا وبارتفاع 70.6% ربعيًا، وترتفع مبيعات الشركة هذا الربع البالغة 3.8 مليار جنيه عن مبيعات الشركة الربعية المعتادة البالغة 2.0 مليار جنيه، لكن سجلت انخفاض سنوي نتيجة إطلاق مشروع بادية في الربع الثاني 2018 الذي دعم أرقام مبيعات هذا الربع، وتحققت معظم مبيعات الربع الثاني 2019 بدعم من مشروع بالم هيلز الأسكندرية.

وأشار فاروس، إلى أن إيرادات بالم هيلز، انخفضت خلال الربع الثاني 2019 بنسبة 18.4% سنويًا، وارتفعت بنسبة 62.5% ربعيًا إلى 1.6 مليار جنيه، وذلك نتيجة للانخفاض البالغ 44.5% سنويًا وزيادة 10.2% ربعيًا في الوحدات المُسلمة في الربع الثاني 2019 فضلًا عن الانخفاض السنوي والزيادة الربعية في مبيعات الربع الثاني 2019، نظرًا لتسجيل قطعة الأرض للوحدات المستقلة المباعة كإيرادات في قائمة الدخل، وسار مجمل الأرباح على ذات المنوال بتسجيل انخفاض 14.8% سنويًا وزيادة 83.0% ربعيًا، لكن ارتفع صافي الأرباح بنسبة 43.8% سنويًا و119.8% ربعيًا نتيجة انخفاض تكاليف التمويل وتكاليف توريق حسابات عملاء.

وأضاف أن الهوامش ارتفعت سنويًا وربعيًا، مع وصول هامش مجمل الأرباح بنسبة 41.8% وهامش صافي الأرباح بنسبة 19.9%، فيما ارتفع صافي الدين من 2.2 مليار جنيه في نهاية الربع الأول 2019 حتى وصل إلى 2.6 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني من عام 2019. ارتفعت الحسابات المدينة من 17.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول 2019 إلى 18.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني 2019.