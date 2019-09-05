شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من حائزى شهادات قناة السويس على شهادات الاستثمار مرتفعة العائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجه غالبية حائزى شهادات استثمار قناة السويس التى استحقت أمس الأربعاء، إلى شراء شهادات الادخار ذات أجل 3 سنوات، والشهادات آجل عام حيث تتيح البنوك أوعية ادخارية قادرة على جذب السيولة المقدرة بنحو 60 مليار جنيه الناتجة عن استحقاق شهادات قناة السويس، وفقًا لما قالته قيادات البنوك الـ4 فى تصريحات لـ"الخليج 365".

وقال علاء فاروق، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، إن حصة البنك الأهلى المصرى، فى شهادات استثمار قناة السويس تبلغ نحو 30 مليار جنيه، مؤكدًا أن البنك رصد إعادة اكتتاب وشراء الشهادات مرتفعة العائد فى الأوعية الشهادات البلاتينية ثابتة العائد ذات أجل 3 سنوات والتى تتراوح بين 14% و 14.25% بالإضافة إلى شهادات الادخار مجموعة ب ذات أجل عام، إلى جانب حسابات التوفير.

وأضاف الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أجل استحقاق شهادات استثمار قناة السويس الجديدة يمتد إلى 8 أيام، لافتًا على أن هناك إقبالًا على شراء الشهادات والأوعية الإدخارية مرتفعة العائد بالبنك فى إطار بحث المواطن عن أدوات مصرفية تتيح له دخل ثابت.

وأكدت مصادر مصرفية أنه تم بنجاح بدء إيداع أصل شهادات قناة السويس وقيمة الفائدة للربع الأخير، والتى تم طرحها من خلال البنوك المشاركة وهى، البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة وبنك قناة السويس، حيث أنه فى إطار تدعيم مبدأ الشمول المالى الذى يتبناه البنك المركزى المصرى ودوره فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى وسلامة الاستقرار المصرفى والمالى والتنمية الاجتماعية، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، حيث تقوم البنوك المشاركة بالعديد من الأنشطة التى تضمن تحقيق الشمول المالى، وذلك حيث إن تطبيقه أصبح ضرورة حتمية وليس اختيارا، ويعد أولوية للبنوك فى مصر خلال الفترة المقبلة.

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وقامت البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس بإتاحة باقة متنوعة من الأوعية الادخارية، حرصًا منها على خدمة كافة شرائح العملاء، وسعيًا لتحقيق أقصى استفادة لهؤلاء لعملاء، وللإبقاء عليهم داخل منظومة القطاع المصرفى وجذب المزيد من العملاء المرتقبين، تتيح لهم تلك البنوك الحرية فى اختيار افضل اساليب الادخار المتنوعة ومن بين تلك المنتجات الحسابات الجارية، حسابات التوفير، الودائع والشهادات ذات الآجال المتنوعة والتى تتميز بأسعار عوائد مختلفة وتتنوع دورية صرف العائد بها ما بين العائد الشهرى، ربع السنوى، نصف السنوى والسنوى، ويمكن للعملاء سحب العائد عن طريق ماكينات الصراف الألى باستخدام بطاقات الخصم المباشر، وكنتيجة للنجاح الملحوظ لتلك الشهادات التى تم اصدارها بهدف تمويل المشروع القومى لأنشاء قناة السويس الجديدة حيث وصلت قيمة الاكتتاب فيها إلى 64 مليار جنيه وبلغ عدد المكتتبين نحو 1.1 مليون عميل فى 8 أيام.

ويتيح بنك قناة السويس أوعية وشهادات ادخار، ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات، وهى تتنوع بين شهادة بعائد متغير 13% يصرف العائد عليها شهريا، وشهادة بعائد متغير 13.25% يصرف العائد عليها كل ربع سنة، والثالثة بعائد متغير 13.5% يصرف العائد عليها كل 6 أشهر.

وتتيح تلك الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها وحتى 90% من قيمتها، وإمكانية الحصول على بطاقة ائتمان وبدون مصاريف إصدار للسنة الأولى وذلك لحاملى شهادة استثمار قناة السويس، ويبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويقدم البنك الشهادة الثلاثية ذات العائد التراكمى ويطبق سعر عائد سنوى بسيط قدره 12.75% بما يعادل 38.25% من القيمة الأسمية للشهادة تصرف فى نهاية المدة .

وكذلك يطرح البنك الشهادة الخماسية ذات العائد التراكمى ويطبق سعر عائد سنوى بسيط قدره 14.50% بما يعادل 72.50% من القيمة الأسمية للشهادة تصرف فى نهاية المدة، ويوفر البنك شهادات ثلاثية ثابتة بعائد 11.50% يصرف شهريا، و11.60% يصرف ربع سنويا، و11.75% يصرف نصف سنوياً، و12% تصرف سنوياً، وتم منح حاملى شهادة استثمار قناة السويس أسعار مميزة ومصاريف فتح حساب مجانى 50% وخصم على المصاريف الدورية للحساب وكذلك قرض شخصى مضمون بفائدة 2% فوق سعر العائد الممنوح على الوعاء الادخارى بدون مصاريف إدارية، وإصدار بطاقة خصم مجانًا وكذلك إصدار بطاقة ائتمانية مضمونة مجانية للعام الأول.

جدير بالذكر أن استرداد قيم شهادات قناة السويس بدأ اعتبارًا من 5 من سبتمبر الجارى وستحول قيمتها إلى حسابات العملاء، هذا وتسعى البنوك المشاركة لتوفير خدمة مصرفية متميزة لعملائهم وتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التى تلائم احتياجاتهم.