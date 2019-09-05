شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون: عائلتا محجوب وعبد الجواد يخفضان حصتهما بشركة ابن سينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم المساهمون الرئيسيون بشركة ابن سينا فارما، بيع حصة تبلغ 8.4%، بواقع 69,1 مليون سهم عند سعر يتراوح بين 9.70-10.22 جنيه/ للسهم بحد أدنى 670 مليون جنيه إلى حد أقصى 706 مليون جنيه)، نظراً لأن ابن سينا فارما أحد الأسهم المكونة لمؤشر البورصة المصرية EGX30 منذ المراجعة النصف سنوية للمؤشر لشهر أغسطس 2019، فإن ذلك سينعكس في زيادة وزن الشركة في المؤشر بنحو 0.28% مع تدفقات داخلة متوقعة بنحو 0.1 مليون دولار إلى الأسهم.

وبحسب بنك الاستثمار بلتون، فإن المساهمين البائعين هم عائلة عبد الجواد بحصة حالية 16.5%، وعائلة محجوب بحصة 16%، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحصة 10.1%، ومساهمي أقلية آخرون بحصة حالية 3.2%.

بعد البيع، ستنخفض حصص عائلتي عبد الجواد ومحجوب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومساهمي الأقلية الآخرين إلى 13.5% و 13.0% و 8.7% و 2.1%، على الترتيب، وبالتالي، سترتفع نسبة التداول الحر لدى ابن سينا فارما إلى 45.7% من نسبتها الحالية 37.3%، مما ينعكس في زيادة وزن ابن سينا في مؤشر EGX30 بنحو 0.28%

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وأضاف بلتون، فى تقرير بحثى، أن انضمام سهم ابن سينا لقائمة الأسهم المكونة لمؤشر البورصة المصرية EGX30 بوزن 1.26%، سيؤدي بيع حصة 8.4% من أسهم المساهمين الرئيسيين إلى زيادة نسبة التداول الحر للشركة من 37.3% حالياً إلى نسبة تداول حر متوقعة 45.7%، مما يعني زيادة وزن الشركة في مؤشر EGX30 بنحو 0.28% إلى 1.54%، وسيؤدي إلى تدفقات داخلة بنحو 0.1 مليون دولار تعادل 0.3 يوم تداول بناء على متوسط التداول اليوم في 3 أشهر عند 0.5 مليون دولار/ يوميا.

ويرى بلتون، أن سهم ابن سينا فارما، مدخلاً مفضلاً للاستثمار في أكثر القطاعات نمواً وآمانا بالسوق، واتفاقية الشراكة مع شركة روش مصر إضافة مرحب بها، وحددت بلتون، توصية الشراء لسهم ابن سينا فارما مع تقديرات قيمة عادلة 14.53 جنيه/ للسهم، مما يوفر ارتفاع محتمل بنحو 42% عن سعر إغلاق أمس.

وأرجع بلتون، أسباب توصيته، بدعم من النمو القوي للمبيعات ووفورات الحجم الكبير مع تسجيل ربحية أفضل في النصف الثاني، من العام عادة بفضل حصول شركة ابن سينا على خصومات من المُصّنعيين في الربع الثالث وتسجيل أعلى مبيعات ربع سنوية في الربع الرابع.

وتابع: كما أن إعلان شركة ابن سينا توقيع اتفاقية شراكة مع شركة روش مصر لتوزيع الـ 40 صنف دواء الحيوية الخاص بالشركة بدءً من الربع الرابع من 2019، من المقرر أن يضيف هذا الاتفاق الجديد 300 مليون جنيه إلى إيرادات ابن سينا (+1.0 – 1.5% على مبيعات ابن سينا) و 24 مليون جنيه إلى مجمل الربح (مع هامش مجمل ربح بنحو 8.0% بناءً على التعاقد) بنهاية عام 2020، من المقرر أن ينعكس هذا الهامش الإضافي بالكامل على صافي الربح، نظراً لارتفاع متوسط أسعار منتجات شركة روش (16 ألف جنيه للعبوة) مقابل التكلفة التشغيلية لهذه المنتجات (واحد جنيه مصري للعبوة) لشركة ابن سينا.