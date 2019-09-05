شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج تكشف عن شاشات تليفزيونية على شكل لوحات فنية بمعرض IFA والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عرضت شركة سامسونج العالمية على هامش مشاركتها بمعرض IFA برلين أحدث شاشاتها التليفزيونية الذكية فائق التطور Frame TV و الشاشات التي تعتمد على تقنية 8K الشهيرة للشركة الكورية المتربعة على عرش سوق الشاشات منذ 13 عاما.

وتطور سامسونج ليس فقط من حيث التقنيات والبرامج المزودة به مثل تقنية 8K ولكن أيضا من حيث الشكل المبهر، وتركز شركة سامسونج على الشكل الجمالي أيضا للشاشات التليفزيونية، حيث قامت بالكشف عن شاشات جديدة من نوعية Frame TV والتي تظهر لوحات أو تبلوهات فنية عند إغلاقها بدلا من اللون الاسود التقليدي، إذ يمكن للمستخدم أيضا وضع صوره الخاصة أيضا.

ويمكن لتلك الشاشات وضعها على الحائط مثلدالتابلوهات الفنية أو وضعها على حامل شبيه لنظيره الفني الخاص باللوحات، كما يمكن أن يكون داخل الحائط أيضا ويحمل لونها.

وكشفت سامسونج في مؤتمرها خلال المعرض العالمي عن مجموعة من الأجهزة المنزلية فائقة التطور إلي جانب الشاشات التليفزيونية، غسالات ذكية وثلاجات، وهاتف ذكي مزود بتقنية الجيل الخامس وبوتجازات ذكية.

وينطلق معرض ايفا في الفترة من 6 وحتى 11 سبتمبر 2011 بمشاركة عدد كبير من الشركات العالمية وسط توقعات بزيارة نحو 300 ألف زائر.

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ويعد معرض IFA فى برلين من اقدم المعارض الصناعية فى المانيا وهو معرض متخصص بالتكنولوجيا الاستهلاكية والترفيهية، وتشارك فيه العديد من كبرى الشركات بالعالم مثل آبل وسامسونح وهواوى وتشويبا وال جي وانتل وسونى وغيرها من الشركات.

وبدأ المعرض عام 1924 في مدينة برلين، وكان مختصاً بتقنيات الراديو ويعرف باسم معرض راديو برلين - ويقام بشكل سنوى.

وانطلقت العديد من التقنيات والابتكارات العالمية لأول مرة من خلال المعرض على مدى تاريخه، منها الأقراص المدمجة والتلفاز الملون وأول جهاز راديو مخصص للسيارات.

ومنذ تأسيس المعرض حتى الآن تم إضافة مختلف أنواع التكنولوجيا المنزليه والاستهلاكية إلى المعرض.