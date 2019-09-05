شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طول انتظار.. سامسونج تطلق Galaxy fold القابل للطى غدا بكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أطلقت شركة سامسونج هاتفها المزود بتقنية الجيل الخامس Galaxy fold 5G القابل للطي بتحديثات جديدة، وذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش مشاركتها بمعرض IFA برلين 2019.

وسيتاح الهاتف عالميا ابتداء من الغد الموافق 6 سبتمبر في كوريا الجنوبية بسعر 1982 دولار، ثم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وسنغافورة يوم 18 سبتمبر الجارى.

وقال أحمد جعفر رئيس قطاع التسويق في بشركة سامسونج للإلكترونيات، لليوم السابع، أن يحتوي على شاشة ذات حجم كبير بهاتف بهاتف ذات حجم صغير في متناول اليد.

واستعرضت سامسونج خلال المؤتمر أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية، حيث قامت باستعراض سامسونج جلاكسي نوت 19 وسامسونج نوت 10 بلس وهاتف جلاكسي A90.

وكانت سامسونج قد كشفت عن أحدث إصداراتها من الهواتف المزودة بتقنية الجيل الخامس خلال المعرض العالمي للهواتف mwc الذي عقد في برشلونة نهاية فبراير الماضي من بينها جلاكسي فولد الذي لم يطرح بالأسواق العالمية حتى الآن وقامت الشركة بالكشف عنه اليوم ولكن بتحديثات جديدة.

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