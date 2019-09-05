شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تعلن عن تعديل في منهجية احتساب جميع مؤشراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة بورصة قطر، عن تعديل في منهجية احتساب المؤشر لجميع مؤشرات بورصة قطر، وذلك ابتداءً من الأول من أكتوبر 2019 ، كما تم التصديق عليها من لجنة المؤشر وهيئة قطر للاسواق المالية.

وأضافت بورصة قطر، أن التعديل يتعلق بتعريف أسهم المؤشر المتاحة للتداول كما تطبق في حساب مكونات المؤشر.

تعرف أسهم المؤشر المتاحة للتداول كما يلي: أسهم المؤشر المتاحة للتداول للشركة هي إجمالي عدد أسهم الشركة ناقصا:

• الأسهم المملوكة بصورة مباشرة لحكومة قطر والجهات المرتبطة بها.

• الأسهم المحجوزة للمؤسسين وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

• حصص الأسهم التي تبلغ أو تتجاوز 10% من عدد أسهم الشركة (باستثناء الاسهم المملوكة لصناديق التقاعد بقطر).

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كما أعلنت بورصة قطر، عن دخول مجموعة إزدان القابضة وشركة قطر لصناعة الألمنيوم محل بنك قطر الأول والمجموعة للرعاية الطبية في مؤشربورصة قطر.

أما بالنسبة لمؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، سيتم إدخال مجموعة إزدان القابضة و شركة قطر لصناعة الألمنيوم وشركة الإسلامية القطرية للتأمين في حساب مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي.

وبالنسبة لمؤشر بورصة قطر جميع الأسهم ومؤشرات القطاعات، سيتم إدخال شركة قطر لصناعة الألمنيوم في حساب مؤشر بورصة قطرجميع الأسهم ومؤشر قطاع الصناعات، كما سيتم إدخال الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في حساب مؤشر بورصة قطر جميع الأسهم ومؤشر قطاع التأمين.