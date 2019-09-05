شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.38% رابحا 10.98 نقطة ليغلق عند مستوى 2890.92 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 143 مليون سهم محققة ما قيمته 347.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2837 صفقة لـ34 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفض 12 سهما، وأستقرت 7 أسهم.

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وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.96%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.72%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.55%، فقطاع الاستثمار بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.54%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 13.25%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5.26%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.71%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 0.90%.