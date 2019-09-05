شكرا لقرائتكم خبر عن شراء 4800 قنطار قطن بالآلية الجديدة بقيمة 10 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏‫واصلت مراكز التجميع الـ17 المحددة في محافظتي الفيوم وبني سويف فتح أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين وإجراء مزادات علنية عليها، وكذلك توزيع أكياس الجوت والدوبارة القطنية على المزارعين لتعبئة المحصول بها، وذلك في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تفعيل منظومة تداول القطن الجديدة.

وقالت عزة قبارى رئيس شركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان لـ"الخليج 365" إنه تم شراء نحو 4800 قنطار قطن جديد من المزارعين من يوم الأحد حتى اليوم الخميس.

وأضافت قبارى أنه تم عقد مزاد على القطن، ولم تتقدم شركات القطاع الخاص لارتفاع سعره على حسب وصفها، فى حين يتم التقييم بالسعر العالمى للقطن.

وقالت إنه تم شراء الكمية بنحو 10 ملايين جنيه، حيث تمت الترسية على شركات تجارة الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

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ووفقا لنظام التداول الجديد، تقوم الشركة الراسي عليها المزاد بتسليم المزارع 70% من ثمن القطن فور انتهاء المزاد وباقي المبلغ (30%) خلال أسبوع بعد تحديد معدل التصافي وفروق الرتب.

وجدير بالذكر أن النظام الجديد لتداول القطن والذي يطبق تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف لموسم 2019 يأتي في إطار حرص الدولة على النهوض بمنظومة القطن المصري، ويهدف إلى التغلب على سلبيات النظام السابق، والتي أدت إلى تدهور جودة القطن المصري مما أثر سلبا على سمعته بين الأقطان العالمية، كما يمكن النظام الجديد المزارع من الحصول على أعلى سعر يضاهي الأسعار العالمية من خلال مزادات تجرى في اليوم التالي لاستلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون تدخل من الوسطاء.

وتفتح مراكز التجميع في محافظتي الفيوم وبني سويف أبوابها يوميًا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا ما عدا يوم الجمعة.