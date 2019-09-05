مكتب التمثيل التجارى فى بكين ينجح في فتح السوق لأصناف جديدة من الصادرات المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت المفاوضات التي أجراها مكتب التمثيل التجاري في بكين بقيادة الوزير المفوض التجاري ممدوح سالمان عن توقيع مذكرة تفاهم مع الحجر الزراعي والبيطري الصيني بوزارة الجمارك الصينية.
وبموجب هذه المذكرة، تسمح السطات الصينية بنفاذ الإنتاج المصري من البلح الطازج إلى أسواقها، وبذلك فقد اتسعت منظومة الصادرات الزراعية المصرية لتشمل حاليا الموالح وعنب المائدة وعلف البنجر إلى جانب البلح الطازج.
ومن ناحية أخرى يتابع المكتب التجاري في بكين التفاوض في الوقت الراهن مع الجانب الصيني للسماح بدخول بنود جديدة من حاصلاتنا الزراعية لا سيما الرمان الطازج وبما يعزز هيكل صادراتنا السلعية في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعها المكتب لزيادة الصادرات المصرية وتقليل فجوة الميزان التجاري بين البلدين.
ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر فيما بين المكتب التجاري في بكين ووزارة الزراعة المصرية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لتنمية الصادرات الزراعية المصرية الى السوق الصينية المتنامية.
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