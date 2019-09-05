شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وبيلاروسيا توقعان البروتوكول الختامى لفعاليات اللجنة المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مصر وبيلاروسيا البروتوكول الختامي للدورة السادسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، وقع عن الجانب المصري أحمد عنتر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصرى وعن الجانب البيلاروسي النائب الأول لوزير التجارة ومكافحة الاحتكارات البيلاروسي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة منع الاحتكار والتجارة البيلاروسية في مجال تنظيمات منع الاحتكار، إلى جانب توقيع عقود تجارية بين رجال الأعمال بالبلدين لتصنيع محركات الديزل والجرارات الزراعية والشاحنات البيلاروسية في مصر.

وجاء ذلك في ختام فعاليات اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة والتي عقدت على مدى يومين بالعاصمة البيلاروسية منسك بمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والكهرباء والإنتاج الحربي والاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات والزراعة، إلى جانب مشاركة السفير إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا والوزير مفوض تجاري ناصر حامد، رئيس المكتب التجاري المصري بروسيا وبيلاروسيا.

واتفق الطرفان على عقد اجتماع لمجلس الاعمال المصري البيلاروسي المشترك في يناير القادم بحضور وزيري التجارة والصناعة والشركات الصناعية البيلاروسية الكبرى لبحث فرص توطين الصناعة البيلاروسية في مصر وتعميق الصناعة والإنتاج المشترك للتصدير الي الاسواق الأفريقية والعربية.

وقال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري أن الاجتماعات الدورية للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة تمثل احدى الآليات الهامة لتفعيل العمل المصري البيلاروسي المشترك وطرح فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، مشيراً إلى ان اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة ناقشت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المصري البيلاروسي المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والري والزراعة والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والثقافة.

هذا واتفق الجانبان على أهمية تفعيل العمل المشترك لتعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر وبيلاروسيا خلال المرحلة المقبلة حيث بلغت معدلات التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 نحو 108.7 مليون دولار محققة نسبة زيادة قدرها 10.8% مقارنة بعام 2017.

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واتفق الجانبان أيضاً على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين مصر وبيلاروسيا في مجالات تحسين التعاون الاستثماري من خلال تبادل المعلومات والتشريعات الاستثمارية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وإنشاء مشروعات مصرية بيلاروسية مشتركة في مجالات الصناعات الثقيلة والآلات والمعدات وصناعة الجرارات والصناعات المغذية للسيارات والصناعات التعدينية.

وحول التعاون في مجال توطين الإنتاج في المجالات الصناعية المشتركة في مصر، أكد الجانب البيلاروسي استعداده لتوطين إنتاج الآلات والمعدات الزراعية البيلاروسية بالمصانع المصرية معرباً عن رغبته في دراسة إمكانية التصنيع المشترك لوسائل نقل الركاب ومحركات الديزل، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات صناعة الأوتوبيسات والجرارات الزراعية وأجزائها والإلكترونيات والمركبات ومكوناتها.

وفيما يتعلق بالتعاون بين البلدين في مجال المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل حث الجانب البيلاروسي الشركات المصرية على إقامة مشروعات لها بالسوق البيلاروسي في مجال إنتاج الدواء ومستحضرات التجميل، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الري والصرف الصحي، حيث أكد الجانب البيلاروسي استعداده للتعاون مع الحكومة المصرية لتحديث نظام الري والصرف الصحي، معرباً عن استعداده لبحث امكانات التعاون مع الجانب المصري في مجال نقل التكنولوجيا في قطاع الزراعة والصناعات الزراعية وبخاصةٍ الصناعات الغذائية.

وفى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفق الجانب المصري ونظيره البيلاروسي على تبادل الخبرات والخبراء والزيارات الفنية للتعرف على آخر التطورات في تنفيذ مشروعات الطاقة والطاقة المتجددة، ونقل وتوفير الدعم الفني بين البلدين، وتنظيم ورش عمل مشتركة في مجال ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة، وإنشاء وتحديث البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

كما تم الاتفاق على التعاون بين البلدين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل المعلومات في مجال ريادة الأعمال والمعارض والخدمات غير المالية والتسويق الإلكتروني، وبحث آليات تحويل تلك المشروعات من القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي.

هذا وقد اتفق الجانبان على عقد الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية- البيلاروسية المشتركة بالقاهرة في عام 2020.