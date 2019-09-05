شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة والصناعة تفتتح معرض الأهرام الـ25 للأثاث والديكور "اندورز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت صباح اليوم وزير التجارة والصناعة بالانابة عن رئيس مجلس الوزراء معرض الأهرام الخامس والعشرين للأثاث والديكور "إندورز" والذي يقام خلال الفترة من 5-8 سبتمبر الجارى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض.

شارك في فعاليات الافتتاح الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الاهرام وعدد من سفراء الدول الأجنبية والعربية.

ويشارك بالمعرض 50 شركة مصرية ويضم مجالات الأثاث والمفروشات والستائر والأقمشة والأثاث الخارجي الخاص بالحدائق وأدوات المائدة والمطبخ والإكسسوارات المنزلية والأجهزة الكهربائية والسجاد اليدوى واللاند سكيب والمراتب، ويقام على مساحة 10آلاف متر مربع.

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وقال الوزير إن الإرتقاء بمنظومة المعارض الداخلية والخارجية تأتى ضمن أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، لافتاً إلى أن المعارض تمثل ركيزة أساسية وأداة هامة لتعزيز الصادرات المصرية بالأسواق العالمية والارتقاء بجودة السلع والمنتجات المتداولة بالسوق المحلى وتسهم فى زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى.

ولفت إلى حرص الوزارة على النهوض بصناعة الأثاث بإعتبارها إحدى الصناعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية كبيرة، مشيراً إلى أن مشروع مدينة الأثاث بدمياط سيسهم في تطوير صناعة الأثاث في مصر ونقلها لمستويات متميزة تنعكس إيجابيا على زيادة الصادرات المصرية من الأثاث لمختلف الأسواق العالمية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلى، إلى جانب توفير الآلاف من فرص العمل في هذا المجال.

ومن جانبه أوضح عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن المعرض يشارك به كبريات شركات الأثاث والديكور فى مصر ويقدم موديلات متميزة وخصومات وعروض أسعار مميزة، مشيراً إلى أن المعرض يعد أحد أهم المعارض المقامة فى مصر والشرق الأوسط فى مجال الأثاث والديكور .