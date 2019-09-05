شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

Advertisements

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 14906 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2178 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 18107 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 555 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 1472 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 460 نقطة.