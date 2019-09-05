فيديو.. إزاى تقدر تشترى خضار وفاكهة من سوق العبور وانت مش تاجر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر سوق العبور أهم الأسواق التجارية والجملة فى مصر، حيث إنه يضم من 1600 تاجر يعملون فى مجال الخضروات والفاكهة، كما أن حجم التداول التجاري يوميا يقترب 5 آلاف طن من الأصناف مختلفة .
البعض يظن أنه لا يمكن للمستهلك العادى الاستفادة من أسعار الجملة والتى تقل بشكل كبير عن الأسعار فى الأسواق التجارية للتجزئة، ولكن يمكن للمستهلك أن يستفيد من عدة أصناف قد توفر عليه مبالغ طائلة، حول ذلك يشرح لنا حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة كيفية الاستفادة من سوق العبور، مؤكدا أن التجار على استعداد لتسهيل عملية الموازين لكى يستفيد المواطنين ويقلل من زيادة الأسعار فى الأسواق .
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