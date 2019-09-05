شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزارة السياحة تستضيف أحد أكبر الشيفات الصينيين لتدريب الطهاة المصريين بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية الشيف Hu Zhixia أحد أكبر "الشيفات" الطهاة الصينيين والذى يقوم بالتدريس في أحد المعاهد الصينية الكبرى المتخصصة في الطهي، وذلك في ضوء اهتمام وزارة السياحة برفع كفاءة العاملين بقطاع السياحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين؛ وذلك للاستعانة به لتدريب عدد كبير من الطهاة المصريين بعدد من الفنادق بمدينة الغردقة علي فنون الطعام والطهي الصيني؛ وذلك بالاتفاق مع السفارة الصينية بالقاهرة والسيد شى يوين المستشار الثقافي والسياحي الصيني بالقاهرة.

واُقيمت احتفالية علي شرف استقبال الشيف الصيني Hu Zhixia بأحد المطاعم الصينية الشهيرة؛ وذلك بحضور الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة لشئون التدريب وشى يوين المستشار الثقافي والسياحي الصيني بالقاهرة وهبة بكري رئيس لجنة التدريب في الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من الشيفات (الطهاة) المتخصصين في الطهي الصيني.









وأكدت الدكتورة سها بهجت علي أن الاستعانة بالشيف الصيني هو جزء من التعاون المستمر بين وزارة السياحة والجانب الصيني في مجال تدريب وتأهيل العاملين بقطاع السياحة؛ وذلك لتأهيل مجموعة من الطهاة المصريين علي اعداد الاطعمة الصينية.

ومن جانبه أشار السيد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية الى التعاون والتنسيق المستمر بين الغرفة ووزارة السياحة للنهوض بالقطاع ورفع قدرته التنافسية، وذلك في عدة ملفات منها ملف التدريب.

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كما أكد ماجد فوزي علي أهمية تنظيم هذه الدورة التدريبية التي تساهم في إعداد طهاة محترفين ومتخصصين في الأطعمة الصينية، مؤكدا على أهمية وجود طهاة متخصصين في فنون الطهي العالمية لما يمثله ذلك من عامل جذب للسائحين الوافدين لمصر من كافة دول العالم.

وأضافت الدكتورة سها بهجت أن مدة هذه الدورة التدريبة خمسة أيام كمرحلة اولي بمدينة الغردقة؛ حيث إنه من المقرر ان تستمر خلال الفترة من 1 حتي 6 سبتمبر الجاري، ثم سيتم بعد ذلك استكمال هذه المنظومة بعدد من المحافظات السياحية الأخرى وهي "الأقصر- أسوان - شرم الشيخ"، مشيرة إلي أن هذه الدورة التدريبية تأتي في ضوء اهتمام الوزارة بتوفير عمالة سياحية مؤهلة لخدمة القطاع ووفقا لاحتياجات سوق العمل وهو ما يتضمنه برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي ترتكز أحد محاوره علي الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين في القطاع.

كما أكدت الدكتورة سها بهجت علي أن وجود طهاة مصريين متخصصين في الطهي الصيني سيساعد علي تشجيع السياحة الصينية الوافدة إلي مصر؛ حيث يعد توافر الأطعمة الصينية من عوامل جذب السائح الصيني الذي يتميز بطبيعة خاصة، مشيرة إلي أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الوزارة بالسوق الاسيوي وتوفير احتياجات هذا السوق لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه؛ وذلك في إطار خطة الوزارة نحو فتح أسواق جديدة تمثل طاقة جديدة للسياحة المصرية.

وقالت إن هناك العديد من أوجه التعاون بين الوزارة والجانب الصيني، مشيرة إلى أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة كانت قد التقت بمسئولى التعليم الفنى السياحى بالمدرسة الفندقية سانشان بإقليم هونان وهى من أكبر المؤسسات تعليمية فى مجال إدارة الفنادق؛ وذلك أثناء زيارتها الأخيرة لدولة الصين لتمثيل مصر في المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الاًول؛ حيث تم الاتفاق خلال هذا اللقاء علي ايفاد طهاة صينيين لتدريب مجموعة من الطهاة المصريين علي فنون الطهي الصيني.

وأضافت الدكتورة سها بهجت انه في إطار التعاون مع السفارة الصينية في مصر، تم الحصول على منحة تدريبية من السفارة الصينية لتأهيل 25 من العاملين بقطاع السياحة على إدارة العمل السياحى والفندقي.

وأبدي المتدربون اعجابهم بأداء الشيف الصيني Hu Zhixia، مؤكدين استفادتهم مهنيا من خبرته فى إعداد بعض الوجبات المشهور بها المطبخ الصينى بصفة خاصة والمطبخ الشرق اسيوى بصفة عامة.