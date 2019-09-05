شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: مجلس إدارة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات يشترى 687 ألف سهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترى مجلس إدارة شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، 687 ألف سهم بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، 500 ألف سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة لذات الشركة 20 ألف سهم.
فيما باعت مجموعة مرتبطة للبنك المصرى لتنمية الصادرات، 92.5 ألف سهم من خلال عميلتين، وباع مجلس إدارة شركة سى اى كابيتال القابضة 6410 سهم، جاء ذلك وفقا لتعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية.
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